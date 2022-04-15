RIENTRATO L'ALLARME BOMBA IN ZONA PALAZZOLO

ORE 11.30Allarme rientrato in zona Palazzolo, in territorio di Belpasso per l'allarme bomba scattato nella mattinata di oggi, 15 Aprile 2022, emergono ancora pochi dettagli.Intorni al...

###AGGIORNAMENTO ORE 11.30

Allarme rientrato in zona Palazzolo, in territorio di Belpasso per l'allarme bomba scattato nella mattinata di oggi, 15 Aprile 2022, emergono ancora pochi dettagli.

Intorni alle ore 11.00 gli abitanti ci riferiscono di aver sentito un leggero botto, probabilmente gli artificeri hanno fatto brillare qualche pacco/oggetto sospetto.

Non chiare ancora le cause dell’allerta emergenza che saranno rese, molto probabilmente , note a seguito delle verifiche ancora in corso da parte delle forze dell’ordine

Allarme bomba secondo informazioni in nostro possesso questa mattina, 15 aprile 2022 nella zona tra la via arno e la via adige in contrada Palazzolo in territorio di Belpasso.

Pochi i dettagli al momento , inevitabili sono stati tutti gli accorgimenti necessari: la zona è stata evacuata per ragioni di sicurezza e sul posto si sono diretti immediatamente gli artificeri che stanno operando , la zona è presidiata dai Carabinieri.

AQANOTIZIA IN AGGIORNAMENTO