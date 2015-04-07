Rientro d'urgenza per il volo Catania-Torino

Il mezzo della Ryanair richiamato all'altezza di Napoli

E' partito da Catania alla volta di Torino, ma, dopo circa metà tragitto, mentre volava sul mar Tirreno, è dovuto rientrare a Fontanarossa. E' capitato al volo Ryanair decollato stamattina intorno alle 11: avrebbe dovuto atterrare all'aeroporto di Caselle alle 13,05 ma ha dovuto fare dietro front e atterrare nuovamente a Catania. I passeggeri sono stati riprotetti sul volo successivo e sono riusciti ad arrivare a Torino poco dopo le 15. La conferma arriva dalla Sac, la società che gestisce lo scalo etneo, che non avrebbe però alcuna notizia relativa ai motivi che hanno costretto l'aeromobile a rientrare.