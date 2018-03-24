RIETI: Era ricercato dallo scorso Dicembre per mafi

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania, coadiuvati da quelli del Comando Provinciale di Rieti, hanno arrestato il 42enne catanese Vincenzo DATO, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Catania,

RIETI: Era ricercato dallo scorso Dicembre per mafia, arrestato latitante Catanese

relativo ad una condanna ad anni 4 di reclusione comminatagli poiché ritenuto colpevole del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso.

I militari, dopo prolungate ricerche, lo hanno scovato in un appartamento di Rieti. L’uomo, per eludere la cattura, ha esibito una carta di identità con dati anagrafici falsi ma riportante la sua effige. Nell’abitazione, al momento dell’irruzione, vi erano presenti altre tre persone, tra le quali una donna, anch’esse di origini catanesi.

All’esito della perquisizione dell’immobile gli operanti hanno rinvenuto e sequestrato dei passamontagna, delle ricetrasmittenti, dei taglierini e delle fascette.

I tre catanesi sono stati denunciati per il concorso in procurata inosservanza delle pena nonché possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli mentre per l’arrestato è scattata anche la denuncia per possesso di documento di identificazione falso.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Rieti