RIETI: ESPLODE UN’AUTOCISTERNA IN UNA STAZIONE DI SERVIZIO, DUE MORTI TRA I VIGILI DEL FUOCO SULLA SALARIA”, LA CONFERMA DEL QUESTORE DI RIETI

Due morti e una dozzina di feriti: è il bilancio dell'incendio e delle esplosioni in un distributore di carburanti al chilometro 39 della via Salaria, in prossimità di Borgo Quinzio, in provincia di Rieti, poco distante da Passo Corese. Al momento, secondo quanto si apprende dalla Questura di Rieti, il bilancio sarebbe di 2 morti e una dozzina di feriti. Le vittime sarebbero un vigile del fuoco in servizio nel distaccamento di Poggio Mirteto e un uomo che al momento dell'esplosione dell'autocisterna di Gpl si trovava nei pressi del distributore.

"Abbiamo sentito un botto enorme, la terra ha tremato per quanto è stato forte", è il racconto dei residenti della zona attorno a Borgo Quinzio (Rieti) dove un'autocisterna all'interno di un distributore di benzina è esplosa questo pomeriggio. Nell'area di sosta, dove oltre alle pompe di rifornimento si trova un bar, 13 i feriti (tra cui soccorritori dei vigili del fuoco e del 118) e due le vittime. I vigili del fuoco accorsi per spegnere l'incendio partito dall'autocisterna sono rimasti investiti dall'esplosione. Sul posto otto tra ambulanze a auto mediche del 118, e tre elicotteri del 118.

Vicino al luogo dell'esplosione si trova anche il magazzino Amazon di Passo Corese, distante appena qualche chilometro. Ecco la testimonianza resa da uno dei lavoratori a Fanpage.it: "Uscito dal lavoro ho sentito un'esplosione e subito dopo una lunga colonna di fumo nero, in tanti hanno avuto paura e non è stato chiaro cosa stesse accadendo. Abbiamo visto successivamente sfrecciare i mezzi di soccorso e dei vigili del fuoco ma l'accesso all'area è tutto bloccato".