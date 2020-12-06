RIETI - LA STATUA DI SANTA BARBARA IN VOLO CON L'ELICOTTERO DEI VIGILI DEL FUOCO

https://www.95047.it/wp-content/uploads/2020/12/santa-barabra-rieti.mp4La processione quest’anno è stata sul cielo sopra Rieti. A causa delle restrizioni legate alla pandemia, non è stato possibile sf...

https://www.95047.it/wp-content/uploads/2020/12/santa-barabra-rieti.mp4

La processione quest’anno è stata sul cielo sopra Rieti. A causa delle restrizioni legate alla pandemia, non è stato possibile sfilare con Santa Barbara per le vie della città. E allora il "Drago" dei Vigili del fuoco ha voluto mantenere la tradizione