RIETI - LA STATUA DI SANTA BARBARA IN VOLO CON L'ELICOTTERO DEI VIGILI DEL FUOCO
A cura di Redazione
06 dicembre 2020 09:42
https://www.95047.it/wp-content/uploads/2020/12/santa-barabra-rieti.mp4
La processione quest’anno è stata sul cielo sopra Rieti. A causa delle restrizioni legate alla pandemia, non è stato possibile sfilare con Santa Barbara per le vie della città. E allora il "Drago" dei Vigili del fuoco ha voluto mantenere la tradizione