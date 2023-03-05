RIFIUTI A PATERNO', SANZIONATO UN ALTRO CITTADINO

Abbandono dei rifiuti. Una pratica “sportiva” molto in voga tra i cittadini che non intendono differenziare correttamente per svariate ragioni, tutti sbagliate, o che non si rendono conto che continua...

Abbandono dei rifiuti. Una pratica “sportiva” molto in voga tra i cittadini che non intendono differenziare correttamente per svariate ragioni, tutti sbagliate, o che non si rendono conto che continuare ad inquinare anche la propria città, gli spazi verdi, le aree, pochissime, verdi sotto la propria abitazione, sono una condanna a morte per loro stessi e per i loro figli.

Ieri mattina su segnalazione di 95047 e l’Associazione “San Biagio”, riporta la pagina social del Nucleo Tutela Ambientale, è stato effettuato un controllo con la collaborazione di operatori DUSTY di buste di rifiuti abbandonati sul marciapiede in piazza Villetta.

Rinvenuti all’interno delle buste elementi che ci permetteranno di sanzionare un “cittadino” ineducato. I controlli sull’abbandono di rifiuti continuano.