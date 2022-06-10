RIFIUTI IN FIAMME A CATANIA, DISTRUTTE 14 AUTO PARCHEGGIATE. FOTO E VIDEO

Le fiamme che sarebbero state appiccate ad alcuni rifiuti la notte scorsa a Catania hanno coinvolto in via Rosina Anselmi 14 automobili che erano parcheggiate in uno slargo, che sono state completamen...

Le fiamme che sarebbero state appiccate ad alcuni rifiuti la notte scorsa a Catania hanno coinvolto in via Rosina Anselmi 14 automobili che erano parcheggiate in uno slargo, che sono state completamente distrutte dal fuoco.

Le squadre dei Vigili del Fuoco del Distaccamento Nord e di Riposto hanno operato fino all'alba e sono riuscite a mettere al sicuro almeno altri cinque autoveicoli che stavano per essere coinvolti nell'incendio.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. I Vigili del fuoco hanno inoltrato una comunicazione di reato alla Procura della Repubblica.

Sull'accaduto è intervenuta la Dusty, società che si occupa della raccolta dei rifiuti urbani, aggiungendo che il rogo ha interessato "un'intera postazione di cassonetti per la raccolta rifiuti, inclusa una campana per il conferimento del vetro.

L'area in questione, ricade nell'area di competenza della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani di Catania del lotto denominato 'Catania Centro', gestito da Dusty"