RIMBORSO DEGLI ABBONAMENTI FCE PER MANCATO UTILIZZO IN SEGUITO ALL’EMERGENZA COVID-19

Da lunedi ai sensi di quanto disposto dall’art. 215 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, Ferrovia Circumetnea adotta una forma di ristoro applicabile ai propri viaggiatori pendolari titolari di ab...

Da lunedi ai sensi di quanto disposto dall’art. 215 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, Ferrovia Circumetnea adotta una forma di ristoro applicabile ai propri viaggiatori pendolari titolari di abbonamenti inutilizzati in tutto o in parte a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19.

All'utente che ha acquistato un abbonamento ai mezzi di trasporto FCE, presso biglietterie, punti vendita e emettitrici automatiche, sarà riconosciuto il prolungamento della durata dell’abbonamento per un periodo di tempo corrispondente a quello durante il quale non ne è stato possibile l’utilizzo in conseguenza dei provvedimenti Governativi delle misure di contenimento previste dall’art. 1 del D.L. 23 febbraio 2020, n.6 convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020 n. 13 o dall’art. 1 del D.L. 25 marzo 2020 n.19.

CHI PUO' PRESENTARE RICHIESTA

l'intestatario dell’abbonamento se maggiorenne;

il genitore o tutore del minore intestatario dell’abbonamento.

Il richiedente dovrà redigere la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., tramite il FORM dedicato, inserendo tutti i dati richiesti ed allegando i seguenti documenti in formato pdf:

Copia di un documento di identità fronte retro del richiedente;

Copia smart card o abbonamento cartaceo del titolare dell’abbonamento;

Ricevuta di acquisto del titolo di viaggio caricato su smart card (non obbligatoria).

Al termine della procedura, l’utente riceverà, a mezzo email, una ricevuta attestante l’avvenuta ricezione dell’istanza alla quale sarà associato un identificativo univoco ed il numero di giorni spettanti di ristoro a partire dalla data di ultimo utilizzo dell'abbonamento all'interno del periodo di lockdown che va dal 05/03/2020 al 18/05/2020.

Il prolungamento dell’abbonamento potrà avvenire, a partire dal 01 luglio 2020, esclusivamente tramite presentazione della ricevuta, contenente il modulo di richiesta compilato ed il numero di giorni spettanti di ristoro, presso la biglietteria della stazione di Catania Borgo.

L'operatore della biglietteria provvederà ad effettuare il prolungamento dell’abbonamento, previa verifica dei dati contenuti nella dichiarazione resa dal richiedente con quelli presenti nel sistema gestionale, registrando la nuova data di scadenza nel caso in cui, alla data di presentazione, sulla smart card del titolare ci sia un abbonamento in corso di validità, altrimenti ne verrà caricato uno nuovo di durata pari ai giorni spettanti.

Il termine di scadenza per la presentazione delle istanze è fissato al 31 luglio 2020. Gli utenti che hanno già inviato richiesta di sospensione della validità dell’abbonamento a causa dell’emergenza Covid-19 prima del presente avviso, dovranno riprodurla secondo la procedura qui indicata, in assenza della quale non si potrà procedere al ristoro.

CLICCA QUI PER IL MODULO