"Rinnovi il suo WhatsApp o sarà disattivato", occhio all'SMS truffa

"Rinnovi il suo WhatsApp o sarà disattivato": è questo il testo dell'SMS che sta attualmente circolando tra i fruitori della famosa applicazione di messaggistica istantanea. Si tratta di un messaggio...

A cura di Redazione 01 settembre 2016 15:10

Condividi