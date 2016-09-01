"Rinnovi il suo WhatsApp o sarà disattivato", occhio all'SMS truffa
"Rinnovi il suo WhatsApp o sarà disattivato": è questo il testo dell'SMS che sta attualmente circolando tra i fruitori della famosa applicazione di messaggistica istantanea. Si tratta di un messaggio...
"Rinnovi il suo WhatsApp o sarà disattivato": è questo il testo dell'SMS che sta attualmente circolando tra i fruitori della famosa applicazione di messaggistica istantanea. Si tratta di un messaggio truffa che può facilmente trarre in inganno gli utenti più distratti.
"Il link segnalato nel testo dell'SMS sembra attendibile(whatsappitaly.it)", avverte la Polizia di Stato tramite l'account Facebook 'Una vita da social', ma "il sito ufficiale di WhatsApp è whatsapp.com". Com'è possibile quindi non cadere in trappola?
Bisogna sempre ricordarsi che nessun link deve essere aperto se giunto attraverso messaggi di testo, su WhatsApp o altri servizi di messaggeria o social network.