Rinvenuto residuato bellico operazioni connesse alla bonifica

Sabato 21 gennaio , dalle ore 09,00, avrà luogo lo svolgimento delle operazioni di prelevamento, trasporto, nonché di brillamento, da parte delle Forze specializzate degli Artificieri dell’Esercito, di residuato bellico del 2° conflitto mondiale consistente in una bomba d’aereo da 500 LBS, rinvenuto in territorio del Comune di Paternò, in C.da Buffa-Raisa

Tenuto conto che le predette operazioni richiedono l'adozione di accurate misure di prevenzione finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità e di sicurezza della circolazione stradale sarà vietata la circolazione veicolare e pedonale , fatta eccezione per i mezzi autorizzati e per il personale preposta alla effettuazione delle operazioni , lungo il tratto statale della S.P. 57 , in territorio di Paternò, compreso tra l'intersezione con la S.P. 56/II e l'intersezione con la S.P. 4/II.

Interdetta alla circolazione veicolare e pedonale, anche l'area di intersezione tra la S.P. 4/II e le rampe che si innestano con al strada Paternò - Ragalna, quale prolungamento della Via Mongibello