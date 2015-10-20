RIPARTE L’ATTIVITÀ DI OBIETTIVO COMUNE

95047.it Il comunicato dell’associazione giovanile paternese:“Obiettivo Comune Riparte e lancia una nuova sfida ai giovani di questa città! Sabato 17 ottobre, presso il pub “Insommia Lounge Drink” i r...

95047.it Il comunicato dell’associazione giovanile paternese:

“Obiettivo Comune Riparte e lancia una nuova sfida ai giovani di questa città! Sabato 17 ottobre, presso il pub “Insommia Lounge Drink” i ragazzi di Obiettivo Comune hanno lanciato il nuovo anno associativo. Un anno ricco di sorprese e spunti come ci spiega il Presidente Anthony Palumbo: “Sono orgoglioso di poter condurre questo gruppo nel suo quarto anno di attività. Quest’anno abbiamo scelto degli argomenti importanti per migliorare il pensiero dei giovani e quindi sperare in un futuro migliore. Ne è l’esempio il progetto #Giovani&Volontariato che punta, grazie alle nostre esperienze passate, ad avvicinare di più i giovani a questo mondo per molti ancora sconosciuto. Ma tanto altro ancora, infatti oltre a mentente i nostri progetti di #Solidarietà, che ci regalano tante soddisfazioni, cercheremo di trasmetteremo i veri valori e sensibilizzare tutti grazie al nostro progetto #Sport&Valori o alla nostra campagna web #DirittiDeiCittadini, perché la gente non deve pensare solo ai propri doveri ma anche a ciò che gli spetta”. Aggiunge il vice presidente Mary Di Perna : “Abbiamo lavorato molto per i nostri tesserati, oltre ad offrire un anno ricco di progetti, siamo riusciti a collaborale con alcune attività della nostra città come l’autoscuola Bellia, la pizzeria Benfatto, la macelleria Capricci Di Carne, la palestra Myghty Gym ed il pub Insomnia Lounge drink che si sono messe a disposizione regalandoci una convenzione utile ai nostri tesserati al fine di invitare la gente a spendere qui piuttosto che altrove, perché è da qui che dobbiamo ripartire. Infine volevo ringraziare il consigliere Vito Rau per l’interesse che ci dimostra da sempre e per la sua disponibilità e partecipazione e l’ex presidente Vito Palumbo perché riesce sempre a darci dei consigli preziosi per l’attività che svolgiamo ogni giorno oltre ad essere sempre presente nei progetti che puntano a migliorare il futuro di questa città. Utilizzando una frase celebre di un’importante cantante italiano “il meglio deve ancora venire” . In totale, sono state raccolte in una sola ora 70 tessere”.