RIPARTE NATALE BAMBINO , LA RACCOLTA FONDI A SCOPO BENEFICO

Anche quest’anno l’associazione Zona Franca, con il patrocinio del Comune di Paternò, e il sostegno delle associazioni cittadine che operano nel territorio, ha organizzato “Natale Bambino”, la raccolta fondi a scopo benefico che ogni anno unisce la città.

Dopo aver realizzato il Giardino del Sorriso, (il primo parco giochi inclusivo a Paternò), l’Atelier Solidale, (il luogo deputato alla distribuzione di indumenti per chi si trova in difficoltà) e aiutato concretamente molte famiglie disagiate, quest’anno l’ottava edizione punta al raggiungimento di quattro obiettivi.

“Nello specifico- spiega Francesca Coluccio- che coordina l’iniziativa, si tratta di sostenere la Bisaccia del Pellegrino, la mensa sociale che ogni giorno assicura un pasto ai più bisognosi, l’Atelier Solidale, il nostro concittadino Piero Montalto, affetto da una grave disabilità e anche quest’anno una parte del ricavato servirà per assegnare le borse di studio rivolte agli studenti che si sono distinti in attività di volontariato”.

All’iniziativa benefica ogni anno partecipano tante attività commerciali, privati cittadini e tutte le scuole di ogni ordine e grado di Paternò .

E già partita in questi giorni la vendita dei biglietti della Lotteria (rivolta agli studenti) e della la Super Lotteria , con ricchi premi che saranno sorteggiati il 6 Gennaio 2023 in diretta su Facebook (pagina Zona Franca periodico). E’ possibile acquistare i biglietti presso le associazioni che aderiscono all’iniziativa. “Un ringraziamento speciale a tutte le scuole che in questi giorni stanno facendo la foto solidale - grazie al nostro fotografo Carmelo Oliveri- il cui ricavato, tolte le spese di stampa sarà devoluto interamente in beneficenza”.

Quest’anno grazie al sostegno di Ionella Anzà (Le creazioni di Jolie) sono stati realizzati anche dei manufatti in stoffa, che saranno venduti durante tutto il periodo natalizio e il cui ricavato confluirà nella raccolta fondi.

Con la partecipazione dell’Assessorato allo Sport , tra le tante iniziative che coinvolgeranno i più piccoli segnaliamo il Torneo di calcetto, fissato per il 23 Dicembre presso il Centro Sportivo Pannitteri (che gratuitamente ha messo a disposizione la struttura), nel quale scenderanno in campo il Paternò Calcio, la New Team e l’Atletico Paternò, e altri tornei che coinvolgeranno le squadre di Pallavolo e di Basket.