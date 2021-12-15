RIPARTE NATALE BAMBINO , LA RACCOLTA FONDI QUEST’ ANNO PREMIA I GIOVANI

L’impegno di Zona Franca, a favore dei bambini, è diventato ormai una felice tradizione; e anche quest’anno, con il patrocinio del Comune di Paternò, si rinnova l’appuntamento con la solidarietà: part...

L’impegno di Zona Franca, a favore dei bambini, è diventato ormai una felice tradizione; e anche quest’anno, con il patrocinio del Comune di Paternò, si rinnova l’appuntamento con la solidarietà: parte la settima edizione di Natale Bambino 2021. In questi anni la sinergia tra le scuole e le associazioni ha reso possibile la realizzazione di progetti a sostegno dei bambini, dei disabili, delle famiglie in difficoltà.

Ricordiamo, tra tutte, la realizzazione del primo parco inclusivo “Il giardino del sorriso”, l’Atelier Solidale , in cui si distribuiscono indumenti ai più bisognosi, l’aiuto concreto a tante famiglie in difficoltà. L’obiettivo di quest’anno, oltre al consueto sostegno alle famiglie meno fortunate, è finalizzato a premiare i nostri giovani, non quelli che raggiungono risultati importanti in termini di profitto scolastico, ma quelli che si spendono per la comunità, attraverso la partecipazione diretta ad attività di volontariato o , per i più piccoli, che manifestano una particolare propensione ad aiutare gli altri.

Un segnale chiaro a favore dei giovani che forse più di tutti hanno subìto le conseguenze di una pandemia che sembra non finire mai.

Due le lotterie riservate alla raccolta: una rivolta ai più giovani, attraverso la vendita dei biglietti al costo di 1 euro, e l’altra con i super premi messi a disposizione dagli sponsor, che come sempre non hanno fatto mancare la propria vicinanza, e i cui biglietti avranno un costo di 5 euro.

L’estrazione finale è prevista per il 6 gennaio 2022 alle ore 18,30 , presso il Piccolo Teatro di Paternò e in diretta su facebook (pagina zona franca e 95047).

Numerose già le associazioni che, come da tradizione, sosteranno la raccolta fondi: a cominciare dal Paternò Calcio che ha programmato un triangolare di solidarietà per ricordare Andrea Di Stefano, il giovane paternese che ha perso la vita nel tentativo di spegnere un incendio. Allo stadio Falcone-Borsellino , il 6 gennaio avremo l’occasione di sentirci davvero comunità, ricordando il sacrificio di Andrea, sostenendo la sua famiglia, porgendo una mano a chi ne ha bisogno.

E’ possibile acquistare i biglietti della Super Lotteria presso :

CARTOCOPY- Via Vittorio Emanuele 313- Paternò

Ludoteca Luna Park – Via Circomvallazione , 454- Paternò