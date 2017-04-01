95047

RIPARTE OGGI L'AVVENTURA DEL PATERNO'RED SOX

Parte oggi il campionato di Serie A Baseball con protagonisti i Campioni in carica dei PATERNO' RED SOXAlla i partenza 22 squadre divise in 3 gironi. Le prime classificate di ogni raggruppamento acced...

01 aprile 2017 14:31
Parte oggi il campionato di Serie A Baseball con protagonisti i Campioni in carica dei PATERNO' RED SOX

Alla i partenza 22 squadre divise in 3 gironi. Le prime classificate di ogni raggruppamento accederanno alle semifinali, con serie al meglio delle cinque gare, mentre le 3 seconde si affronteranno in un concentramento da cui uscirà la quarta semifinalista.

I RED SOX sono inserii nel Girone A assieme ai vice campioni del Bollate

ECCO IL CALENDARIO COMPLETO DEL RED SOX:

GIRONE D'ANDATA

01 APRILE ore 15.30 COLLECCHIO  vs PATERNO' RED SOX                                                                                                                                                            01 APRILE ore 20.30 COLLECCHIO  vs PATERNO' RED SOX  

08 APRILE ore 15.30 PATERNO' RED SOX  vs CUS BRESCIA                                                                                                                                                           09 APRILE ore 11.00 PATERNO' RED SOX  vs CUS BRESCIA 

16 APRILE ore 10:30 SENAGO . vs PATERNO' RED SOX                                                                                                                                                         16 APRILE ore 15:30 SENAGO . vs PATERNO' RED SOX

22 APRILE ore 15.30 PATERNO' RED SOX  vs OLTRETORRENTE                                                                                                                                                      23 APRILE ore 10.00 PATERNO' RED SOX  vs OLTRETORRENTE

30 APRILE ore 10.00 PATERNO' RED SOX  vs BAGNAZA                                                                                                                                                                    30 APRILE ore 15.00 PATERNO' RED SOX  vs BAGANZA 

06 MAGGIO ore 15.30 TORINO vs PATERNO' RED SOX                                                                                                                                                                     06 MAGGIO ore 20.30 TORINO vs PATERNO' RED SOX  

13 MAGGIO ore 15.30 PATERNO' RED SOX  vs BOLLATE                                                                                                                                                                 14 MAGGIO ore 10.00 PATERNO' RED SOX  vs BOLLATE      

GIRONE DI RITORNO

28 MAGGIO ore 10.30 PATERNO' RED SOX  vs COLLECCHIO                                                                                                                                                              28 MAGGIO ore 15.30 PATERNO' RED SOX  vs COLLECCHIO

03 GIUGNO ore 15.30 BRESCIA  vs PATERNO' RED SOX                                                                                                                                                                 03 GIUGNO ore 10.00 BRESCIA vs PATERNO' RED SOX  

18 GIUGNO ore 10.30 PATERNO' RED SOX  vs SENAGO                                                                                                                                                                  18 GIUGNO ore 15.00 PATERNO' RED SOX  vs SENAGO

24 GIUGNO ore 15:30 OLTRETORRENTE vs PATERNO' RED SOX                                                                                                                                             25 GIUGNO ore 10:00 OLTRETORRENTE vs PATERNO' RED SOX

08 LUGLIO  ore 15.30 BAGNAZA  vs  PATERNO' RED SOX                                                                                                                                                                    09 LUGLIO  ore 10.00  BAGNAZA vs  PATERNO' RED SOX 

15 LUGLIO ore 16.00 PATERNO' RED SOX  vs TORINO                                                                                                                                                                         16 LUGLIO ore 09.30 PATERNO' RED SOX  vs TORINO                     

29 LUGLIO  ore 15.30  BOLLATE vs PATERNO' RED SOX                                                                                                                                                                  29 LUGLIO  ore 20.30  BOLLATE vs PATERNO' RED SOX   

IN BOCCA A LUPO RAGAZZI !! 
