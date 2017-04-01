RIPARTE OGGI L'AVVENTURA DEL PATERNO'RED SOX

Parte oggi il campionato di Serie A Baseball con protagonisti i Campioni in carica dei PATERNO' RED SOXAlla i partenza 22 squadre divise in 3 gironi. Le prime classificate di ogni raggruppamento acced...

A cura di Redazione 01 aprile 2017 14:31

Condividi