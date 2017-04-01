RIPARTE OGGI L'AVVENTURA DEL PATERNO'RED SOX
Parte oggi il campionato di Serie A Baseball con protagonisti i Campioni in carica dei PATERNO' RED SOX
Alla i partenza 22 squadre divise in 3 gironi. Le prime classificate di ogni raggruppamento accederanno alle semifinali, con serie al meglio delle cinque gare, mentre le 3 seconde si affronteranno in un concentramento da cui uscirà la quarta semifinalista.
I RED SOX sono inserii nel Girone A assieme ai vice campioni del Bollate
ECCO IL CALENDARIO COMPLETO DEL RED SOX:
GIRONE D'ANDATA
01 APRILE ore 15.30 COLLECCHIO vs PATERNO' RED SOX 01 APRILE ore 20.30 COLLECCHIO vs PATERNO' RED SOX
08 APRILE ore 15.30 PATERNO' RED SOX vs CUS BRESCIA 09 APRILE ore 11.00 PATERNO' RED SOX vs CUS BRESCIA
16 APRILE ore 10:30 SENAGO . vs PATERNO' RED SOX 16 APRILE ore 15:30 SENAGO . vs PATERNO' RED SOX
22 APRILE ore 15.30 PATERNO' RED SOX vs OLTRETORRENTE 23 APRILE ore 10.00 PATERNO' RED SOX vs OLTRETORRENTE
30 APRILE ore 10.00 PATERNO' RED SOX vs BAGNAZA 30 APRILE ore 15.00 PATERNO' RED SOX vs BAGANZA
06 MAGGIO ore 15.30 TORINO vs PATERNO' RED SOX 06 MAGGIO ore 20.30 TORINO vs PATERNO' RED SOX
13 MAGGIO ore 15.30 PATERNO' RED SOX vs BOLLATE 14 MAGGIO ore 10.00 PATERNO' RED SOX vs BOLLATE
GIRONE DI RITORNO
28 MAGGIO ore 10.30 PATERNO' RED SOX vs COLLECCHIO 28 MAGGIO ore 15.30 PATERNO' RED SOX vs COLLECCHIO
03 GIUGNO ore 15.30 BRESCIA vs PATERNO' RED SOX 03 GIUGNO ore 10.00 BRESCIA vs PATERNO' RED SOX
18 GIUGNO ore 10.30 PATERNO' RED SOX vs SENAGO 18 GIUGNO ore 15.00 PATERNO' RED SOX vs SENAGO
24 GIUGNO ore 15:30 OLTRETORRENTE vs PATERNO' RED SOX 25 GIUGNO ore 10:00 OLTRETORRENTE vs PATERNO' RED SOX
08 LUGLIO ore 15.30 BAGNAZA vs PATERNO' RED SOX 09 LUGLIO ore 10.00 BAGNAZA vs PATERNO' RED SOX
15 LUGLIO ore 16.00 PATERNO' RED SOX vs TORINO 16 LUGLIO ore 09.30 PATERNO' RED SOX vs TORINO
29 LUGLIO ore 15.30 BOLLATE vs PATERNO' RED SOX 29 LUGLIO ore 20.30 BOLLATE vs PATERNO' RED SOX
IN BOCCA A LUPO RAGAZZI !!
