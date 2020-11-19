RIPOSTO: 25 KG MARIJUANA E 40 PIANTE CANNABIS IN CASA,ARRESTATO DA CC

I Carabinieri della Stazione di Mascali, unitamente a quelli del Nucleo Cinofili di Nicolosi (CT), hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 37enne, poiché ritenuto responsabile di detenzione a...

Nell’ambito di un più ampio servizio volto al contrasto dei reati inerenti gli stupefacenti, i militari hanno effettuato una perquisizione domiciliare nell’abitazione del predetto e, all’interno di uno scantinato posto al di sotto della struttura, sono state rinvenute 5 confezioni contenenti circa 25 Kg. di sostanza stupefacente di tipo marijuana, unitamente a molta apparecchiatura per la coltivazione (lampade UV, termometri ed aeratori). Successivamente, alle spalle dell’abitazione, in un’area di pertinenza della stessa, sono state rinvenute 40 piante di cannabis indica. Dai successivi accertamenti esperiti si è inoltre appurato che lo stesso si era allacciato abusivamente alla rete elettrica pubblica, al fine di alimentare le strumentazioni utili alla coltura, attraverso un contatore con contratto scaduto. Infine, al termine della perquisizione i militari hanno rinvenuto anche 24 cartucce cal. 12.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato relegato presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari