Riposto, chiede soldi al padre e lo aggredisce: arrestato 41enne

Nell’ambito delle attività di contrasto alla violenza domestica e di tutela delle fasce più deboli, con particolare attenzione ai contesti familiari in cui sono presenti minori, i Carabinieri di Riposto sono intervenuti per una grave situazione di tensione familiare, arrestando un 41enne, residente nel comune ionico, per tentata estorsione, maltrattamenti in famiglia e violenza privata nei confronti del padre, un pensionato di 73 anni, anche lui residente a Riposto, ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’anziano sarebbe stato aggredito fisicamente dal figlio dopo aver rifiutato l’ennesima richiesta di denaro. In particolare, l’uomo sarebbe stato spintonato e fatto cadere a terra, riportando escoriazioni.

Nel corso della stessa serata e per tutta la notte successiva, la situazione sarebbe ulteriormente degenerata. Il 41enne, infatti, in evidente stato di alterazione, avrebbe più volte tentato con violenza di accedere all’abitazione del padre, dove si trovavano anche la compagna, in stato di gravidanza, e due minori, urlando, minacciando e colpendo porte e infissi.

I familiari, barricati all’interno, hanno vissuto ore di forte paura che hanno convinto il 73enne a denunciare il figlio. Tuttavia, poche ore dopo, il 41enne sarebbe tornato nell’abitazione del padre urlando frasi minacciose e tentando nuovamente di forzare gli accessi, provocando anche ingenti danni all’appartamento sovrastante, motivo per cui l’anziano ha subito chiamato il 112 NUE, consentendo ai Carabinieri di raggiungere subito l’appartamento e arrestare in flagranza di reato il figlio.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, il 41enne è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria che lo ha sottoposto alla misura cautelare in carcere.