RIPOSTO: I NAS SEQUESTRANO 60 CHILI DI CARNE CONGELATA NON TRACCIATA
I Carabinieri della locale Stazione, coadiuvati dai colleghi del N.A.S. di Catania, hanno ispezionato diversi esercizi pubblici nel territorio di Catania.
Proprio nel bar sito in via Cristoforo Colombo sono state accertate gravi carenze igienico–sanitarie e strutturali, oltre al rinvenimento di 60 kg di carne congelata, posta all’interno di una cella frigorifera ubicata in un locale contiguo all’esercizio pubblico, adibito a deposito.
La stanza dove tenevano la cella frigorifera non era inclusa nell’autorizzazione sanitaria. Così, al termine dei controlli, gli agenti hanno multato il titolare con sanzioni amministrative pari a 2.500 euro.