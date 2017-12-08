RIPOSTO: INCENDIO ALLA CONCESSIONARIA, IN FIAMME OLTRE QUARANTA AUTOMOBILI - FOTO

Poco prima della mezzanotte di ieri, diverse squadre di vigili del fuoco del Comando Provinciale di Catania, sono intervenute per lo spegnimento di un vasto incendio sviluppatosi presso l’autorimessa...

Per oltre tre ore, sono state impegnate le squadre del distaccamento dei vigili del fuoco di Acireale e di Paterno, con diverse autobotti di rincalzo. Nell’incendio sono rimaste coinvolte una cinquantina di autovetture parcheggiate nel piano interrato dell’edificio, su una superficie di circa 1500 metri quadrati.

A scopo precauzionale e fino al compimento di specifici accertamenti per verificare l’entità dei danni prodotti dall’incendio sulla struttura dell’edificio, l’intero stabile è stato sgomberato è dichiarato temporaneamente inagibile.

Presenti sul posto, per gli adempimenti di competenza, anche i Carabinieri della locale Compagnia di Randazzo.