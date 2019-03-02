RIPOSTO: INFERMIERI DEL 118 AGGREDITI DURANTE UN SOCCORSO

I responsabili provinciali di UIL FPL Catania, Salvatore Foti e Fabio Intelisano, con il Segretario Territoriale Stefano Passarello, in una nota esprimono piena solidarietà ai membri degli equipaggi d...

I responsabili provinciali di UIL FPL Catania, Salvatore Foti e Fabio Intelisano, con il Segretario Territoriale Stefano Passarello, in una nota esprimono piena solidarietà ai membri degli equipaggi del 118 che questa notte, a Riposto, sono stati aggrediti fisicamente e verbalmente dai familiari della persona colta da malore per cui erano stati chiamati ad intervenire. Un plauso va ai carabinieri intervenuti sul posto che hanno evitato ulteriori gravi conseguenze.

La Segreteria Territoriale segnala un preoccupante clima di cattiveria e mancanza di rispetto nei confronti degli Autisti/Soccorritori, Medici ed Infermieri che ogni giorno 24 h su 24 con professionalità svolgono il loro operato sulle ambulanze del 118 (è di solo pochi mesi addietro l’ultimo episodio di aggressione su Autisti / Soccorritori).

La UIL FPL Catania preoccupata di tale situazione, si fa promotrice di incontri con la società civile, associazioni, scuole e organi di stampa al fine di sensibilizzare la collettività su tale problematica e rendere tutti consapevoli di cosa sia e come funzioni il 118.