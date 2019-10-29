RIPOSTO: “JECHY” FIUTA L’HASHISH IN CAMERA DA LETTO: GIOVANE PUSHER IN MANETTE
I Carabinieri della Stazione di Riposto, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno arrestato nella flagranza il 19enne Michele BERTINO del posto, per la detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
I militari avevano svolto una breve ma proficua attività info investigativa, a seguito della quale concentravano le loro attenzioni sul giovane, già da tempo ritenuto verosimilmente coinvolto in reati di droga.
La perquisizione effettuata nell’abitazione del giovane, poi, ha fugato ogni dubbio grazie al fiuto del pastore tedesco “Jechy” che, accuratamente nascosti in un cassetto ed in un mobile della camera da letto, ha consentito ai militari di rinvenire due confezioni contenenti rispettivamente, una 36 dosi di hashish mentre l’altra due panetti della medesima sostanza stupefacente per un peso complessivo di 700 grammi.
L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima.