Riposto, lancia 4 gattini denutriti dentro una colonia felina: denunciato 76enne

L’uomo avrebbe prelevato i cuccioli dal bagagliaio dell’auto per poi lanciarli all’interno della colonia felina chiusa.

Quattro cuccioli abbandonati e in condizioni di malnutrizione hanno trovato una seconda possibilità grazie all’intervento dei Carabinieri della Stazione di Riposto, che hanno fatto luce sull’accaduto, individuando il responsabile e permettendo ai piccoli di ricevere le cure necessarie.

La vicenda è emersa a seguito della segnalazione ai Carabinieri dei volontari della colonia felina, i quali, arrivati in struttura di buon mattino, avevano trovato 4 gattini all’interno.

Per comprendere chi avesse abbandonato gli animali, i Carabinieri hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, grazie alle quali hanno ricostruito l’accaduto. In particolare, dalla disamina dei video, i militari dell’Arma hanno scorto un uomo che, giunto a bordo di un’auto, aveva prelevato dal bagagliaio i 4 mici per poi lanciarli all’interno della struttura, a quell’ora chiusa.

Le successive indagini hanno consentito di identificare l’autore del tremendo gesto per un 76enne straniero, residente a Riposto, il quale, sulla scorta degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per abbandono e maltrattamento di animali, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

I quattro gattini, affidati ai volontari della colonia felina, sono stati immediatamente sottoposti alle cure necessarie e attendono ora di trovare una famiglia disposta ad accoglierli.

La vicenda richiama l’attenzione sulla gravità dell’abbandono degli animali, un comportamento che non rappresenta soltanto un atto di irresponsabilità, ma può esporre esseri viventi indifesi a sofferenze, malnutrizione e persino alla morte. Gli animali non sono oggetti di cui disfarsi quando diventano scomodi, ma esseri viventi che richiedono cura, rispetto e responsabilità.

In questo contesto, la collaborazione dei cittadini e delle associazioni di volontariato, attraverso segnalazioni tempestive, costituisce un contributo prezioso per consentire ai Carabinieri di intervenire e individuare i responsabili.