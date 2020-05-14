RIPOSTO, LAVORAVA IN NERO IN MACELLERIA: 4 MILA EURO DI MULTA
I Carabinieri delle Stazioni di Mascali e Riposto, con il supporto dei colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania, hanno svolto un’attività ispettiva sui luoghi di lavoro coordinata dal Comando Provinciale.
Nel corso del servizio, tra gli altri, i militari hanno verificato che il titolare di una macelleria di Riposto non aveva attuato le disposizioni per il rispetto dei protocolli di sicurezza negli ambienti di lavoro, così come previsto dalla normativa di riferimento per il contenimento epidemico da COVID-19 nonché si avvaleva, in “nero”, delle prestazioni di un operaio.
Al titolare dell’attività commerciale è stata elevata una sanzione di 4 mila euro.