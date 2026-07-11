🚨 Riposto, insegue il fratello e lo uccide a colpi di mannaia dopo una violenta lite

La tragedia è avvenuta nella mattinata in una pescheria di via Duca del Mare. Inutili i soccorsi per il 60enne, morto in ospedale. Feriti il padre e la figlia della vittima mentre tentavano di fermare l'aggressione.

RIPOSTO – Una violenta lite familiare si è trasformata in un drammatico omicidio questa mattina, intorno alle 9, in via Duca del Mare, nei pressi della pescheria di Riposto. A perdere la vita è stato il 60enne Giovanni Guarrera, deceduto in ospedale a causa delle gravissime ferite riportate al collo.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, l'uomo sarebbe stato aggredito dal fratello Lino Guarrera, 61 anni, al culmine di una violenta discussione scoppiata per motivi che restano ancora da chiarire. L'aggressore avrebbe impugnato una mannaia, colpendo mortalmente il fratello.

Nel tentativo di fermare l'aggressione sarebbero intervenuti anche il padre dei due uomini e la figlia della vittima, entrambi rimasti feriti in maniera non grave mentre cercavano di disarmare l'uomo.

Immediatamente dopo l'allarme sono intervenuti i sanitari del 118. Le condizioni del ferito sono apparse fin da subito disperate ed è stato disposto il trasferimento in elisoccorso verso l'ospedale. Nonostante i tentativi dei medici, il 60enne è morto poco dopo il ricovero a causa delle lesioni riportate.

I Carabinieri hanno fermato il presunto aggressore con l'accusa di omicidio. L'uomo, secondo quanto emerso, è un pregiudicato con precedenti e avrebbe avuto problemi di tossicodipendenza; sarebbe stato scarcerato da poco tempo.

L'area della pescheria è stata transennata per consentire ai militari della Compagnia di Giarre di effettuare tutti i rilievi necessari. Le indagini sono in corso per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e accertare il movente che ha portato alla tragedia.