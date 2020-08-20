RIPOSTO: PANETTIERE AGGREDITO PER AVER CHIESTO A UN CLIENTE DI INDOSSARE LA MASCHERINA

I Carabinieri della Stazione di Riposto hanno arrestato nella flagranza un 37enne di Giarre, poiché ritenuto responsabile di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, nonché lesioni personali.Ieri s...

I Carabinieri della Stazione di Riposto hanno arrestato nella flagranza un 37enne di Giarre, poiché ritenuto responsabile di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, nonché lesioni personali.

Ieri sera, intorno alle 22:00, i militari di pattuglia sono intervenuti all’interno di un panificio di via Archimede dove il titolare dell’esercizio commerciale era stato aggredito dall’odierno arrestato, solo per aver invitato lui ed i suoi familiari ad indossare i dispositivi di protezione individuali.

Il 37enne, oltre ad aver aggredito il titolare del panificio, si è scagliato contro i familiari di quest’ultimo accorsi in difesa del congiunto, spintonando violentemente anche i carabinieri che tentavano di riportarlo alla calma. Gli operanti, a quel punto, non hanno potuto far altro che renderlo inoffensivo ammanettandolo.

Il titolare del panificio e i suoi parenti, tra i quali due donne, sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell’ospedale di Acireale per aver patito traumi in diverse parti del corpo guaribili tutti, secondo i referti, entro i 10 giorni s.c.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari.