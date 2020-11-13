RIPOSTO. PICCHIÒ E DERUBÒ LA EX COMPAGNA. RISTRETTO AI DOMICILIARI.

I Carabinieri della Stazione di Riposto hanno eseguito un ordine di esecuzione di pena detentiva, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, nei confronti di un 55enne del l...

I Carabinieri della Stazione di Riposto hanno eseguito un ordine di esecuzione di pena detentiva, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, nei confronti di un 55enne del luogo, poiché responsabile di rapina nei confronti della ex compagna.

Nello specifico l’arrestato aveva rapinato la ex compagna a seguito di un litigio. I fatti risalgono all’anno 2018, quando l’uomo, al fine di riallacciare la relazione con l’ex convivente, le aveva chiesto un incontro, ma al diniego della donna, l’uomo aveva reagito con violenza strappandole la borsa. Una pattuglia del NORM – Sezione Radiomobile di Giarre, intervenuta su segnalazione di un cittadino, riusciva a rintracciare l’aggressore che veniva tratto in arresto per la rapina consumata. L’uomo, che dovrà scontare la pena residua di mesi otto di reclusione, è stato posto agli arresti domiciliari, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria mandante.