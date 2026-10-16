Riposto, raffica di controlli: sequestrati 176 chili di alimenti, multe per 37.500 euro

Controlli in una gastronomia e un chiosco-bar: sequestrati alimenti senza tracciabilità. Raffica di sanzioni anche sulle strade.

Ammontano a 37.500 euro le sanzioni elevate, ieri mattina, nel corso di un’articolata attività di controllo coordinata dalla Polizia di Stato, nel territorio del Comune di Riposto.

L’intervento rientra tra le azioni ad ampio promosse dalla Questura di Catania nell’intero territorio provinciale per garantire la sicurezza alimentare, la salute dei consumatori, il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e la regolarità delle posizioni contrattuali dei lavoratori degli esercizi commerciali.

A scendere in campo sono stati gli enti istituzionali che costituiscono la task force coordinata dalla Polizia di Stato; erano presenti l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, il Corpo Forestale della Regione Siciliana, i servizi “Veterinari” e “Igiene Pubblica” del distretto di Giarre dell’Asp di Catania e la Polizia Locale di Riposto, con il coordinamento dei poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale.

In una prima fase, i controlli hanno riguardato una gastronomia del centro e un chiosco-bar della zona del lungomare, in cui sono state riscontrate molteplici irregolarità, che hanno determinato la contestazione ai titolari di sanzioni per complessivi 30.000 euro.

Nella gastronomia, i medici veterinari e il Corpo Forestale hanno sequestrato 40 chili di prodotti privi del requisito della tracciabilità, indispensabile per determinare l’esatta provenienza degli alimenti, con sanzione di 6.000 euro. Un’ulteriore sanzione di 2.000 euro è stata contestata per l’omessa informazione ai consumatori. I tecnici dell’Igiene Pubblica, invece, hanno disposto il ripristino del bagno e la sistemazione dell’area di stoccaggio rifiuti temporaneo.

Gli agenti del settore “annona” della Polizia Locale hanno verificato il possesso delle autorizzazioni amministrative, riscontrando la mancata esposizione della tipologia dei prodotti e dei prezzi, con sanzioni per 2.860 euro.

Dai primi accertamenti sulle posizioni lavorative, effettuate sul posto dagli ispettori dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, non sono emerse anomalie sulla regolarità dell’assunzione, mentre è stata contestata una difformità rispetto alla normativa sulla sicurezza per quanto riguarda la mancata segnalazione delle vie d’emergenza.

Anche nella seconda attività controllata, il chiosco-bar, sono state riscontrate alcune criticità di carattere igienico-sanitario per sporco pregresso e, pertanto, sono in corso di definizione le prescrizioni che il titolare dovrà seguire per riprendere l’attività. Inoltre, sono state elevate sanzioni per 6.000 euro per la presenza di 136 chili di prodotti e preparati alimentari non tracciati, per 2.000 euro per l’omessa informazione ai consumatori, per 2.860 euro per la mancata esposizione della tipologia dei prodotti e per la mancata esposizione dei prezzi, per 1.000 euro per la mancata autorizzazione per la vendita sugli alcolici.

Nel corso degli accertamenti sulle autorizzazioni amministrative, sono emerse alcune difformità planimetriche con sanzione di 3.000 euro, la mancanza di relazione fonometrica con sanzione di 1.000 euro, la mancata relazione tecnica inerente la Scia con sanzione di 308 euro e un’ulteriore sanzione per 516 euro per l’irregolarità nello smaltimento dell’olio.

Anche in questa circostanza, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha rilevato la regolarità dell’assunzione dei tre dipendenti presi ed il gestore è stato sanzionato per la mancata segnalazione delle vie d’emergenza.

La seconda fase dell’intervento coordinato dai poliziotti, invece, è stata interamente dedicata alle verifiche in strada per accertare il rispetto del Codice della Strada. In alcuni punti strategici, in centro come nelle zone d’accesso nel territorio di Riposto, i poliziotti del Commissariato di Acireale e gli agenti del settore “viabilità” della Polizia Locale hanno istituito mirati posti di controllo, che hanno permesso di identificare 61 persone, di cui 17 già note alle forze di Polizia, e di controllare 23 veicoli, tra auto e scooter, appurando ben 39 violazioni alla normativa vigente che hanno comportato l’elevazione di multe per 7.500 euro e la decurtazione di complessivi 27 punti dalle patenti.

Nello specifico, sono stati sanzionati i conducenti per mancata revisione periodica del mezzo, per il mancato uso di sistemi di ritenuta e quasi trenta automobilisti sono stati, invece, sanzionati per divieto di sosta, con gli agenti che hanno liberato dalle auto marciapiedi e aree in cui non è consentita la sosta dei veicoli, riconsegnando ai cittadini la piena fruizione di questi spazi pubblici.