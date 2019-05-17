RIPOSTO: SEQUESTRATI 600 GRAMMI DI MARIJUANA, UN ARRESTO

I Carabinieri della Stazione di Riposto, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno arrestato nella flagranza un 22enne del posto, già gravato da precedenti di polizia, poiché rite...

I Carabinieri della Stazione di Riposto, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno arrestato nella flagranza un 22enne del posto, già gravato da precedenti di polizia, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un servizio antidroga svolto per l’intera giornata di ieri, i militari hanno setacciato palmo a palmo alcuni caseggiati di via La Marmora e via Cavour. Nel primo luogo, sfruttando anche il prezioso fiuto del pastore tedesco “Auro”, gli operanti hanno rinvenuto 4 buste di plastica contenenti circa 400 grammi di marijuana (la droga era occultata all’interno di uno zaino, a sua volta celato negli spazi di manovra dei garage condominiali), mentre nel secondo obiettivo, accedendo nell’abitazione del presunto spacciatore, i carabinieri hanno rinvenuto, celate all’interno della camera da letto, altre due buste di plastica contenenti circa 200 grammi di marijuana, 165 euro in banconote di piccolo taglio nonché un bilancino elettronico di precisione.

La droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre l’arrestato, ammesso stamani al giudizio per direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari così come disposto dal giudice al termine dell’udienza.