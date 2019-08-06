RIPOSTO: TASSISTA ABUSIVO ACCOMPAGNAVA VENDITORI AMBULANTI SULLE SPIAGGE
Lo scorso fine settimana, i Carabinieri della Stazione di Riposto, hanno eseguito di un mirato servizio di controllo del territorio costiero, con particolare riferimento alle varie forme di abusivismo...
I militari, infatti, sorprendevano sul lungomare un 68enne di Mascali con precedenti di polizia che, alla guida della propria piccola utilitaria, trasportava a pagamento ben cinque cittadini extracomunitari, venditori ambulanti e abusivi, sulle affollate spiagge joniche.
Per il tassista abusivo, sorpreso anche dal controllo accurato dei militari per un comportamento che riteneva “normale”, scattava quindi il sequestro dell’autovettura, il ritiro della patente, nonché alcune contravvenzioni per un totale di circa 2.000 euro.