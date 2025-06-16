Riposto, ubriaco e violento contro la ex e i familiari: arrestato 35enne ai domiciliari

La presenza capillare dell’Arma dei Carabinieri nelle province etnee rappresenta un presidio fondamentale di legalità e sicurezza per la collettività e, in tale contesto si inserisce l’attività dei mi...

La presenza capillare dell’Arma dei Carabinieri nelle province etnee rappresenta un presidio fondamentale di legalità e sicurezza per la collettività e, in tale contesto si inserisce l’attività dei militari della Stazione di Riposto che, in serata, hanno arrestato un cittadino nordafricano di 35 anni, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per aver accoltellato un connazionale la scorsa estate, in quanto si è reso responsabile di evasione e di aggressione nei confronti dei militari intervenuti per sedare un grave episodio di disturbo e disordine, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’intervento, scaturito a seguito di una segnalazione per rumori molesti provenienti da un’abitazione del centro di Riposto, ha visto l’immediata attivazione della pattuglia della locale Stazione, supportata successivamente da una squadra della Sezione Radiomobile di Giarre, allertata in considerazione della nota pericolosità del soggetto coinvolto.

Giunti sul posto, i Carabinieri hanno sorpreso l’uomo mentre si trovava all’interno dell’appartamento dei vicini, intento ad inveire contro di loro, e quindi fuori dal luogo cui era ristretto per ordine dell’Autorità Giudiziaria. Alla vista dei militari, il 35enne ha dato in escandescenze, rifiutandosi di seguirli, pronunciando frasi offensive e minacciose, sia in lingua italiana sia araba, cercando poi di aggredire fisicamente i diversi operatori intervenuti.

I vari equipaggi dell’Arma sono riusciti, però, a bloccarlo e metterlo in sicurezza, quindi hanno anche ascoltato i presenti per ricostruire l’accaduto, scoprendo che l’arrestato era stato ospitato dalla ex compagna ma, invece di esserle grato, avrebbe accampato sempre pretesti per litigare con lei e con i suoi familiari. E quella sera, probabilmente dopo aver alzato troppo il gomito, sarebbe arbitrariamente uscito dall’appartamento per poi aggredire verbalmente la donna e suo figlio.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, dunque, l’uomo è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria- che ne ha convalidato l’arresto- sottoposto alla misura cautelare in carcere.