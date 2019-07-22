RIPOSTO, VIOLENZE E MINACCE ALLA MADRE 84ENNE PER AVERE I SOLDI PER L’ALCOOL

La Procura Distrettuale della Repubblica, nell’ambito di indagini a carico di S.M., di 47 anni, indagato per i reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione, commessi ai danni della madre, di 84 a...

La Procura Distrettuale della Repubblica, nell’ambito di indagini a carico di S.M., di 47 anni, indagato per i reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione, commessi ai danni della madre, di 84 anni, ha richiesto e ottenuto la misura cautelare degli arresti domiciliari eseguita dai Carabinieri della stazione di Riposto.

Le indagini, coordinate dal pool di magistrati qualificati sui reati che riguardano la violenza di genere, hanno evidenziato come la parte offesa abbia dovuto patire dal gennaio 2019 a oggi ogni sorta di vessazione psicofisica a opera del proprio figlio.

L’uomo, dipendente da sostanze alcooliche, vessava giornalmente l’anziana madre con violenza e minacce per ottenere il denaro necessario per l’acquisto di bevande alcooliche.

Per raggiungere il suo scopo non esitava a minacciarla anche di morte e a sottoporla ad atti di violenza fisica (quali spintoni e schiaffi) e a distruggere, durante le violente liti, gli arredi di casa.

In tale contesto di violenza la persona offesa è stata costretta a rifugiarsi, in più occasioni, dai vicini di casa fino a quando non ha trovato il coraggio di denunciare il figlio ai Carabinieri i quali, già intervenuti in casa della vittima per scongiurare l’ennesima aggressione, hanno acquisito tutti gli elementi utili per richiedere e ottenere la misura cautelare.