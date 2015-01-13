Ripuliscono un aranceto: due paternesi finiscono ai domiciliari

Sorpresi da un carabiniere libero dal servizio

95047.it I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò hanno arrestato, in flagranza, i paternesi Antonino Meci, 38enne, e Enzo Angelo Costanzo, 35enne, per furto aggravato in concorso.

Un carabiniere del Nucleo Investigativo di Catania, libero dal servizio, mentre si trovava in Contrada Gerbini, ha notato un’autovettura carica di arance parcheggiata a confine con un fondo agricolo privato. Richiamata l’attenzione di una pattuglia di Paternò, insieme ai colleghi, è riuscito a sorprendere e ad arrestare i ladri mentre raccoglievano altre arance.

La refurtiva, circa 200 chili di agrumi, è stata restituita al proprietario del terreno mentre gli arrestati sono stati relegati ai domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.