RISCHIO INCENDI ALTO IN SICILIA, CINQUE PROVINCE OGGI DA BOLLINO ROSSO

A cura di Redazione Redazione
24 giugno 2022 08:07
News
Le temperature elevate che in questi giorni interessano la Sicilia fanno salire ulteriormente il rischio incendi. La protezione civile regionale ha diramato l’avviso 122 valido dalla mezzanotte del 24 Giugno 2022 fino alle 24 ore successive.

Ci sono cinque province da “bollino” rosso per quanto riguarda il rischio incendi.

Il livello massimo di attenzione riguarda le province di Catania, Caltanissetta, Enna, Ragusa e Siracusa. Nelle altre quattro province è indicata la preallerta di livello arancione.

 

