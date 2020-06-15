RISCHIO INCENDI IN SICILIA DOMANI: ALLERTA ROSSA A CATANIA E CALTANISSETTA

Stato di preallerta martedì 16 giugno in Sicilia per le ondate di calore e il rischio incendi. La Protezione civile regionale ha diffuso un bollettino di pre-allerta per l’intera isola dalla mezzanott...

Stato di preallerta martedì 16 giugno in Sicilia per le ondate di calore e il rischio incendi. La Protezione civile regionale ha diffuso un bollettino di pre-allerta per l’intera isola dalla mezzanotte del 16 giugno e per le successive 24 ore. Livello rosso solo per le province di Catania e Caltanissetta.