Rischio Listeria: richiamato lotto di prosciutto cotto Fiorucci

Rischio Listeria: è stato richiamato un lotto di prosciutto cotto Cesare Fiorucci. Il motivo del richiamo, così come pubblicato sul sito del Ministero della Salute, è la “possibile presenza di Listeria”.

Ad essere interessato dal richiamo è il “Prosciutto cotto Quanto basta per due persone 90 grammi”, lotto numero 8278001840 con scadenza il 5 agosto 2018.

Chiunque lo avesse acquistato è invitato a non consumarlo e a riportarlo al punto vendita.

Listeria, 10 consigli di buona prassi in cucina

Ecco un decalogo di norme pratiche e buone prassi per evitare di contrarre la listeriosi, infezione anche fatale su soggetti particolarmente fragili.