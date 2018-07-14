Rischio Listeria: richiamato lotto di prosciutto cotto Fiorucci


Rischio Listeria: è stato richiamato un lotto di prosciutto cotto Cesare Fiorucci. Il motivo del richiamo, così come pubblicato sul sito del Ministero della Salute, è la “possibile presenza di Listeria”.
Ad essere interessato dal richiamo è il “Prosciutto cotto Quanto basta per due persone 90 grammi”, lotto numero 8278001840 con scadenza il 5 agosto 2018.
Chiunque lo avesse acquistato è invitato a non consumarlo e a riportarlo al punto vendita.
Listeria, 10 consigli di buona prassi in cucina
Ecco un decalogo di norme pratiche e buone prassi per evitare di contrarre la listeriosi, infezione anche fatale su soggetti particolarmente fragili.
- COTTURA: la Listeria monocytogenes muore con la cottura è quindi sufficiente cuocere il minestrone surgelato per pochi minuti ad una temperatura superiore a 75°C per eliminare il microorganismo.
- FRIGORIFERO: carne, salumi, formaggi, prodotti di gastronomia come insalata russa e insalate di riso, e più in generale tutti gli alimenti freschi, vanno conservati in frigorifero.
- CONTENITORI CHIUSI: gli alimenti vanno mantenuti in frigorifero e nel congelatore in contenitori chiusi.
- NO ALLO SCONGELAMENTO RAPIDO: è preferibile decongelare gli alimenti mettendoli in frigorifero, anche la sera precedente, oppure cuocendoli subito: è da evitare assolutamente lo scongelamento rapido sotto l'acqua calda.
- OCCHIO ALLA SCADENZA: i prodotti freschi di gastronomia, così come formaggi, carne, salumi e verdure già lavate, non vanno consumati dopo la data di scadenza.
- SBRINARE FRIGO E FREEZER: per far funzionare al meglio frigoriferi e congelatori, soprattutto in estate quando la temperatura è più alta, è buona abitudine sbrinarli regolarmente per evitare che si accumuli ghiaccio.
- LA PULIZIA: congelatore e frigorifero devono essere tenuti puliti e disinfettati di frequente. 8. LAVARE MOLTO GLI ALIMENTI CRUDI: nella stagione più calda è necessario lavare molto bene frutta e verdura prima di consumarla cruda. 9.
- TOGLIERE LA TERRA: prima del taglio di meloni e angurie, va tolta accuratamente tutta la terra, magari aiutandosi con una spazzola; vanno consumati in pochi giorni e conservati in frigorifero coperti o in contenitori chiusi ermeticamente.
- ATTENZIONE PER BAMBINI, DONNE IN GRAVIDANZA E ANZIANI: dovrebbero evitare di mangiare carne cruda, prodotti affumicati e formaggi prodotti con latte non pastorizzato