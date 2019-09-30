95047

RISCHIO SCOSSA, LIDL RICHIAMA MACCHINA PER IL CAFFÈ DAI SUOI SUPERMERCATI

Ritiro precauzionale: Lidl richiama macchina da caffè Silvercrest per un possibile difetto al sistema elettrico.Lidl ha diffuso il richiamo a scopo precauzionale della "Macchina per caffè espresso SEM...

30 settembre 2019 18:40
Ritiro precauzionale: Lidl richiama macchina da caffè Silvercrest per un possibile difetto al sistema elettrico.

Lidl ha diffuso il richiamo a scopo precauzionale della “Macchina per caffè espresso SEMS 1100 A1” col marchio “Silvercrest”. Il prodotto interessato è quello con il codice articolo 313486 (individuabile sull’etichetta presente sul fondo dell’elettrodomestico dopo la sigla IAN).

A causa di un errore produttivo, non si può escludere un grave difetto al sistema elettrico del prodotto. Quindi, l’azienda Kompernaß Handelsgesellschaft mbH raccomanda a tutti i consumatori di prestare attenzione all’avviso di richiamo, evitando di continuare ad usare questo articolo.

Il prodotto coinvolto è stato venduto da Lidl Italia a partire dal 10/06/2019. Non sono assolutamente coinvolti altri articoli con marchio “Silvercrest”, così come altri prodotti dell’azienda Kompernaß Handelsgesellschaft mbH. L’azienda si scusa con tutte le persone coinvolte per il disagio causato.

A scopo precauzionale, i clienti, che hanno acquistato questo prodotto, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sono pregati di non utilizzarlo più e di riportarlo in un punto vendita della catena di discount: saranno interamente rimborsati anche senza la presentazione dello scontrino. Si raccomanda massima allerta. A causa del rischio di «elettrocuzione al contatto con il guscio» si prende la scossa.

