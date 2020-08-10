RISCHIO TEMPORALI, PUR PER DOMANI È ALLERTA METEO "GIALLA"
Per il secondo giorno consecutivo, nella settimana di Ferragosto, il dipartimento della Protezione civile regionale ha diramato un'altra allerta meteo. E ancora una volta è "gialla".
"Fino alla mezzanotte di domani, 11 agosto, è prevista allerta meteo di livello 'giallo' per rischio meteo-idrogeologico e idraulico per forti temporali.
Secondo quanto indicato all’interno dello stesso avviso, le condizioni avverse potrebbero comportare manifestazioni localizzate o diffuse di tipo geomorfologico (frane) e di tipo idraulico nei piccoli bacini e nelle aree urbanizzate. In caso di piogge concentrate in intervalli di tempo contenuti, le criticità potrebbero assumere carattere di estrema pericolosità: non si escluderebbero colate detritiche, crolli, inondazioni localizzate.
Infine, la Sala Operativa Regionale della Protezione Civile non esclude il verificarsi di temporali ed invita, in tal caso, i cittadini a prestare particolare attenzione ai deflussi nelle aree urbane e ai luoghi frequentati dall’uomo anche in prossimità dei corsi d’acqua.