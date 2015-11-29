Risotto con erbette e gorgonzola

LA RUBRICA SARA AGGIORNATA OGNI 15 GGRisotto con erbette e gorgonzola Ingredienti per 5 persone480g di riso carnaroli o vialone nano400g di erbette (o spinaci)80g di gorgonzola dolceMezza cipolla bian...

Risotto-agli-spinaci

Ingredienti per 5 persone

480g di riso carnaroli o vialone nano

400g di erbette (o spinaci)

80g di gorgonzola dolce

Mezza cipolla bianca

5lt di brodo vegetale

Una noce di burro

1 cucchiaio di olio extravergine di oliva

Mezzo bicchiere di vino bianco secco

Sale qb

Procedimento

Pulite e lavate le erbette, tagliatele a striscioline e tenetele da parte; tritate finemete la cipolla. Scaldate il brodo.

Fate sciogliere in una casseruola a fuoco dolce il burro e l’olio, aggiungete la cipolla tritata e lasciatela appassire leggermente. Aggiungete il riso e fatelo tostare mescolando in continuazione, fino a quando tende a diventare trasparente. Versate il vino e lasciate evaporare, quindi unite due mestoli di brodo bollente e abbassate la fiamma. Quando il brodo si sarà assorbito, versatene dell’altro e procedete così fino alla fine della preparazione.

Regolate di sale 10 minuti prima della cottura, unite le erbette e procedete, aggiungete man mano che si sarà assorbito, altro brodo.

Alla fine il riso dovrà risultare molto al dente e molto morbido.

Spegnete il fuoco, aggiungete il gorgonzola a pezzetti e fatelo fondere mescolando in continuazione per circa un minuto: in questo modo il riso raggiunge la cottura e viene ben mantecato, acquistando la giusta cremosità. A piacere servite con poco parmigiano grattugiato.

Un’ottima alternativa si ottiene sostituendo il gorgonzola con un formaggio tipo Brie.

Per apprezzare al meglio questo piatto vi consiglio di accompagnarlo con un vino bianco aromatico passito, come un Moscato Passito di Pantelleria, deliziosamente dolce e fruttato. E’ vero è un vino prettamente da dessert ma che ben si sposa con il gusto dolce e corposo del gorgonzola.

