Rissa al Compro Oro di via Vittorio Emanuele: ci sono due feriti

Sul posto, due ambulanze ed i carabinieri

95047.it Rissa in pieno centro (e in pieno giorno) a Paternò. Nella tarda mattinata di oggi, all'interno del Compro Oro di via Vittorio Emanuele all'angolo con via Cara. I titolari dell'esercizio commerciale e due clienti (padre e figlio anch'essi) sono arrivati alle mani. Una rissa violenta che si è poi trasferita anche in strada. Diversi passanti hanno assistito alla scena: sarebbe spuntato pure un bastone. E proprio nel tentavi di sedare la rissa, decine di persone sono intervenute dando vita ad una vera e propria bolgia. Tutto è, comunque, rientrato nel giro di qualche minuto.

Tra le due parti in causa vi sarebbero ruggine precedenti.

Sul posto, sono intervenuti i carabinieri (che hanno identificato i protagonisti della rissa) e due ambulanze del 118 che hanno condotto i due "clienti" al Pronto Soccorso dell'ospedale di Paternò.