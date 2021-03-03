RISSA ALLA FINE DEL BATTESIMO TRA LE FAMIGLIE DEL BIMBO, 12 DENUNCIATI NEL PALERMITANO

Si sono picchiati in chiesa a San Cipirello (Pa) non appena è terminata la celebrazione del battesimo. E' successo nella chiesa madre Maria Santissima Immacolata a metà febbraio, ma la notizia si è ap...

Si sono picchiati in chiesa a San Cipirello (Pa) non appena è terminata la celebrazione del battesimo. E' successo nella chiesa madre Maria Santissima Immacolata a metà febbraio, ma la notizia si è appresa dopo le indagini di militari dell'Arma.

Dopo insulti durante le foto di rito e parenti e familiari del piccolo battezzato, i cui giovani genitori sono separati, si sono presi a calci e pugni. I carabinieri della stazione hanno denunciato 12 persone per rissa. A scatenarla la preesistente tensione tra i componenti dei due nuclei familiari. Il parroco è intervenuto per sedare gli animi. Nessuno dei partecipanti ha riportato lesioni.