RISSA TRA GIOVANI AD ADRANO A POCHI PASSI DAGLI UFFICI DELLA POLIZIA: SEI DENUNCIATI

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano hanno denunciato sei giovani di Adrano, di età compresa tra i 18 e i 21 anni, responsabili di aver innescato una rissa, avvenuta nei giorni...

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano hanno denunciato sei giovani di Adrano, di età compresa tra i 18 e i 21 anni, responsabili di aver innescato una rissa, avvenuta nei giorni scorsi, in tarda serata, in via Della Regione, peraltro a poca distanza dagli uffici della Polizia di Stato.

Lo scambio di accuse reciproche a voce alta, il frastuono e le urla hanno subito richiamato l’attenzione degli agenti di una Volante, impegnati, proprio in quel momento, in uno degli ordinari posti di controllo nelle immediate vicinanze. Ciò ha permesso il tempestivo intervento dei poliziotti che, in pochi istanti, hanno individuato i due gruppi di giovani mentre si stavano malmenando con calci e pugni, davanti a due ragazze, coetanee, che non potevano far altro che assistere all’inqualificabile scena di violenza.

In modo energico, gli agenti del Commissariato sono riusciti a separare le parti coinvolti prima che la situazione sfuggisse di mano con il rischio concreto di conseguenze ben più gravi.

Dalle prime ricostruzioni, i due gruppi sono giunti in via Della Regione a bordo di due auto, dalle quali sono scesi in tutta fretta con il chiaro intento di picchiarsi reciprocamente. Al momento, non si conoscono i motivi della rissa.

Una volta riportata la calma grazie all’intervento dei poliziotti, i sei giovani coinvolti nella rissa sono stati condotti in Commissariato dove, dopo essere stati identificati, sono stati denunciati, in stato di libertà, all’Autorità giudiziaria.