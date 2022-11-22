RISTORANTE VINCE LA CAUSA CONTRO GOOGLE: LE RECENSIONI FALSE VANNO RIMOSSE

Il tribunale civile di Genova ha ordinato a Google di rimuovere le false recensioni su un ristorante genovese e di ripristinare il punteggio assegnato al negozio prima dei commenti finti.La sentenza,...

La sentenza, come raccontato da Genova Today, è stata emessa dalla prima sezione del tribunale civile.

Il giudice ha stabilito che "in tema di responsabilità degli hosting provider (quale è Google Ireland) la Cassazione stabilmente statuisce che la responsabilità derivante dallo svolgimento di attività di hosting sussiste in capo al prestatore di servizi di rete che non abbia provveduto all'immediata rimozione dei contenuti illeciti" e pertanto, nel caso di specie, Google "usando l'ordinaria diligenza, ne avrebbe potuto facilmente riconoscere la falsità, provvedendo quindi autonomamente alla loro eliminazione".

"Il contegno di Google - si legge nella sentenza - laddove ha omesso di rimuovere dette recensioni a fronte della richiesta stragiudiziale della ricorrente si appalesa illegittimo e potenzialmente foriero di danni risarcibili".