RISTORANTI, ESTETISTI E PARRUCCHIERI: VERSO LA RIAPERTURA IL 18 MAGGIO IN SICILIA

E' partito il conto alla rovescia. Mancano dieci giorni e il 18 Maggio in Sicilia riapriranno bar, ristoranti e parrucchieri. Manca l'ufficialità, ma è ormai scontato, dato le richieste pressanti di ristoratori e artigiani, e i dati sull'epidemia che in Sicilia vanno verso lo zero.

E non vale solo per la Sicilia. Anche in altre regioni d’Italia parrucchieri, estetisti, bar e ristoranti potrebbero riaprire già il 18 maggio. L’ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nell’incontro con Rete Imprese Italia («Se c’è la possibilità di anticipare qualche data, possiamo anche valutare delle aperture ulteriori»), l’ha confermato il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia.

La decisione, ha spiegato Boccia, è subordinata all'approvazione delle linee guida da parte dell’Inail e a un andamento positivo della curva epidemiologica: «Tra il 14 e il 15 maggio arriveranno le linee guida su estetisti e parrucchieri e il 18 pensiamo che potranno cominciare ad aprire».