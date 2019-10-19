RITIRATI 4 LOTTI DI LATTE IN POLVERE PER NEONATI NOVALAC 2

La Società A. Menarini ha comunicato che sta per procedere al ritiro precauzionale e volontario dal mercato di quattro lotti del latte in polvere per neonati NOVALAC 2.Nello specifico si tratta deilot...

A cura di Redazione 19 ottobre 2019 17:52

