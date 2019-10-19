95047

RITIRATI 4 LOTTI DI LATTE IN POLVERE PER NEONATI NOVALAC 2

La Società A. Menarini ha comunicato che sta per procedere al ritiro precauzionale e volontario dal mercato di quattro lotti del latte in polvere per neonati NOVALAC 2.Nello specifico si tratta deilot...

19 ottobre 2019 17:52
La Società A. Menarini ha comunicato che sta per procedere al ritiro precauzionale e volontario dal mercato di quattro lotti del latte in polvere per neonati NOVALAC 2.

Nello specifico si tratta dei

  • lotti 57916 con scadenza 05-2022, 57927 con scadenza 05-2022, 57933 con scadenza 05-2022 e 57996 con scadenza 06-2022 del latte in polvere NOVALAC 2 800G – cod. 931579888.

Novalac 2 è un latte di proseguimento idoneo all’alimentazione dei lattanti di età 6-12 mesi. Al momento, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non si conoscono i motivi del ritiro precauzionale e volontario dei lotti sopra indicati.

Tuttavia la Società A. Menarini invita le farmacie a bloccare la vendita dei suddetti lotti e alla restituzione delle confezioni in loro possesso.

