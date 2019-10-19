RITIRATI 4 LOTTI DI LATTE IN POLVERE PER NEONATI NOVALAC 2
La Società A. Menarini ha comunicato che sta per procedere al ritiro precauzionale e volontario dal mercato di quattro lotti del latte in polvere per neonati NOVALAC 2.Nello specifico si tratta deilot...
La Società A. Menarini ha comunicato che sta per procedere al ritiro precauzionale e volontario dal mercato di quattro lotti del latte in polvere per neonati NOVALAC 2.
Nello specifico si tratta dei
- lotti 57916 con scadenza 05-2022, 57927 con scadenza 05-2022, 57933 con scadenza 05-2022 e 57996 con scadenza 06-2022 del latte in polvere NOVALAC 2 800G – cod. 931579888.
Novalac 2 è un latte di proseguimento idoneo all’alimentazione dei lattanti di età 6-12 mesi. Al momento, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non si conoscono i motivi del ritiro precauzionale e volontario dei lotti sopra indicati.
Tuttavia la Società A. Menarini invita le farmacie a bloccare la vendita dei suddetti lotti e alla restituzione delle confezioni in loro possesso.