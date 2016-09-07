RITIRATO FARMACO PER DIABETICI , PROBLEMI CON GLI AGHI

Ritirati a scopo precauzionale tre lotti di GlucaGen HypoKit, un farmaco per il trattamento di episodi di ipoglicemia grave (basso livello di zucchero nel sangue) in pazienti diabetici in caso di perd...

Ritirati a scopo precauzionale tre lotti di GlucaGen HypoKit, un farmaco per il trattamento di episodi di ipoglicemia grave (basso livello di zucchero nel sangue) in pazienti diabetici in caso di perdita di coscienza e di incapacità di assunzione di una fonte di zucchero. Ad annunciarlo, in una nota, è l’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco dopo la notifica di allerta a livello europeo.

a-aifa (1)

I lotti coinvolti

L’azienda Novo Nordisk A/S aveva segnalato un difetto di qualità: un minimo numero di aghi (lo 0,006% pari a 1 ago ogni 16.666 siringhe) in alcuni lotti sono risultati distaccati dalla siringa contenuta nella confezione. In Italia, i lotti coinvolti sono: FS6X16631/05/2018; FS6X59331/08/2018; FS6Y02531/10/2018.

Farmaco da restituire

È necessario, quindi, controllare i lotti per verificare se corrispondano a quelli interessati e eventualmente restituire in farmacia il farmaco. L’Aifa precisa che i pazienti riceveranno in cambio un’altra confezione. Eventuali problemi devono essere segnalati al proprio medico, al farmacista o direttamente sul sito dell’Agenzia del farmaco.