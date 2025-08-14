RITIRATO L’EMMENTAL LAND DI EUROSPIN PER RISCHIO CORPI ESTRANEI: ECCO I 4 LOTTI DA NON CONSUMARE

Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso di richiamo per alcuni lotti di Emmental a fette a marchio Land, commercializzati da Eurospin Italia S.p.A., a causa della possibile presenza di corpi es...

Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso di richiamo per alcuni lotti di Emmental a fette a marchio Land, commercializzati da Eurospin Italia S.p.A., a causa della possibile presenza di corpi estranei nel prodotto. La misura è stata adottata in via precauzionale per tutelare la sicurezza dei consumatori.

L’Emmental interessato è confezionato in confezioni da 200 grammi e prodotto da Alimenta S.p.A. nello stabilimento di Noventa di Piave (Venezia), in via Calnova 97/99, identificato con il marchio di registrazione IT 05 337 CE.

Lotti e scadenze coinvolti

I lotti oggetto del richiamo sono:

3009311

3009577

3009767

3009807

Le date di scadenza variano dal 1° settembre 2025 al 5 settembre 2025.

Cosa fare se si è acquistato il prodotto

Il Ministero raccomanda di non consumare il formaggio se appartenente a uno dei lotti indicati e di riportarlo al punto vendita dove è stato acquistato. Sarà possibile ottenere la sostituzione del prodotto o il rimborso.

L’avviso rientra nell’attività di monitoraggio e controllo degli alimenti a tutela della salute pubblica e si inserisce nella prassi dei richiami precauzionali, che mirano a prevenire rischi anche in assenza di segnalazioni di danni concreti ai consumatori.