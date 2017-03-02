95047

Ritiro prodotti Eurospin: Salamini Italiani alla cacciatora DOP La Bottega del gusto

Nuovo allarme del ministero della Salute per cibi potenzialmente pericolosi.RICHIAMO:La Bottega del gusto - Eurospin Salamini Italiani alla cacciatora D.o.p.Prodotto per Eurospin Italia s.p.a. da Bort...

02 marzo 2017 19:25
Ritiro prodotti Eurospin: Salamini Italiani alla cacciatora DOP La Bottega del gusto -
Nuovo allarme del ministero della Salute per cibi potenzialmente pericolosi.

RICHIAMO:

La Bottega del gusto - Eurospin Salamini Italiani alla cacciatora D.o.p.

Prodotto per Eurospin Italia s.p.a. da Bortolotti Salumi s.r.l

LOTTO DI PRODUZIONE: 09-04-2017

DATA DI SCADENZA O TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE: 09-04-2017

MOTIVO DEL RICHIAMO:  Richiamo cautelativo per possibili non conformità microbiologiche

Si consiglia a tutti coloro che avessero acquistato il salame, a non consumarlo e a riportarlo nei punti vendita per la sostituzione o il rimborso.

salame ritirato
