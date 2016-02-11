95047

Latte Land ritirato dagli scaffali di Eurospin

Comunicato diramato da Eurospin Chiediamo alla gentile Clientela, qualora fosse stato acquistato, di riportare  al punto vendita di riferimento, il prodotto sotto indicato:LATTE PARZIALMENTE SCREMATO...

Comunicato diramato da Eurospin

Chiediamo alla gentile Clientela, qualora fosse stato acquistato, di riportare  al punto vendita di riferimento, il prodotto sotto indicato:

LATTE PARZIALMENTE SCREMATO UHT 1 L - LAND
Scadenza: 05.05.2016
Stabilimento di produzione: Località Barbare – Zevio (VR)

ll lotto sopra indicato, è stato ritirato dalle vendite a scopo preventivo, per possibile inquinamento dovuto a un difetto di confezionamento.

La referenza in questione è venduta nei punti vendita delle regioni Sardegna, Puglia, Lazio, Molise, Calabria, Campania, Basilicata e Sicilia.

Il prodotto restituito verrà rimborsato o sostituito.

 

 

