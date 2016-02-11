Latte Land ritirato dagli scaffali di Eurospin
Comunicato diramato da Eurospin Chiediamo alla gentile Clientela, qualora fosse stato acquistato, di riportare al punto vendita di riferimento, il prodotto sotto indicato:LATTE PARZIALMENTE SCREMATO...
LATTE PARZIALMENTE SCREMATO UHT 1 L - LAND
Scadenza: 05.05.2016
Stabilimento di produzione: Località Barbare – Zevio (VR)
ll lotto sopra indicato, è stato ritirato dalle vendite a scopo preventivo, per possibile inquinamento dovuto a un difetto di confezionamento.
La referenza in questione è venduta nei punti vendita delle regioni Sardegna, Puglia, Lazio, Molise, Calabria, Campania, Basilicata e Sicilia.
Il prodotto restituito verrà rimborsato o sostituito.