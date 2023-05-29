RITORNA IL MALTEMPO IN SICILIA, DOMANI MARTEDI 30 MAGGIO ALLERTA GIALLA IN TUTTA LA REGIONE
Allerta gialla in Sicilia domani 30 maggio. Il meteo dice che ci sarà di nuovo una fase di maltempo che attraverserà l’isola e che porterà ancora piogge.Già dal pomeriggio di oggi si registrano piogge...
Allerta gialla in Sicilia domani 30 maggio. Il meteo dice che ci sarà di nuovo una fase di maltempo che attraverserà l’isola e che porterà ancora piogge.
Già dal pomeriggio di oggi si registrano piogge e grandinate in Sicilia occidentale con intensa attività elettrica.
Per domani, 30 Maggio 2023 la Protezione Civile ha diramato allerta gialla in tutta la regione Sicilia, si prevedono ancora piogge sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali,
occidentali e zone interne, con quantitativi cumulati puntualmente moderati