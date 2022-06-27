RITORNA LA COPED SUMMER SCHOOL, FOCUS SUL SAN BIAGIO DI PATERNO’

Dopo due anni di fermo a causa della pandemia, la Valle del Simeto ospita l’ottava edizione della Summer School Community Planning and Ecological Design ( che vede una collaborazione tra Unive...

Dopo due anni di fermo a causa della pandemia, la Valle del Simeto ospita l’ottava edizione della Summer School Community Planning and Ecological Design (#CoPED), che vede una collaborazione tra University of Memphis (#UoM), UMass Boston Department of Urban Planning and Community Development (#UMB) e, come partners territoriali, oltre al Presidio Partecipativo anche una coalizione di associazioni tra cui Vivi Simeto, Mamme In Comune, l'associazione San Biagio, Gruppo Scout Agesci Paternò 1 e il coordinamento civico Paternò C’è.

La CoPed quest’anno si mobilita per San Biagio, un quartiere localizzato nella parte orientale del Comune di Paternò. Nel 2020 il Presidio, i residenti di San Biagio insieme ad una coalizione di associazioni impegnate nel quartiere con il supporto di un gruppo di ricercatori hanno dato avvio ad un percorso di pianificazione comunitaria denominato “SAN BIAGIO SI ATTIVA!” per rivitalizzare il quartiere.

"Finalmente dopo due anni di pandemia la Scuola Estiva con le università di Memphis e Boston ritorna in valle. La collaborazione con questi atenei statunitensi, che non si è interrotta nemmeno durante gli anni di pandemia, è un valore prezioso che coltiviamo da circa un decennio ormai – dichiara il vicepresidente del Presidio Carmelo Caruso - questo appuntamento annuale è per noi importantissimo perché ci permette di confrontarci continuamente con altre realtà del mondo, di imparare tanto, di dare un respiro internazionale al processo di sviluppo sostenibile che stiamo conducendo qui nella Valle del Simeto, ma soprattutto di riflettere su quanto sia pieno di risorse, bellezza e potenzialità il nostro territorio e di quanto sia importante e innovativo il processo di cambiamento e di sviluppo che tante persone, associazioni e istituzioni locali stanno portando avanti, suscitando interesse ed attenzione in studiosi di tutto il mondo".

L’obiettivo della CoPed 2022 è sviluppare proposte per la riprogettazione degli spazi pubblici e per affrontare le questioni ambientali e sociali già emerse dal processo di pianificazione dal basso “San Biagio si attiva”

La determinazione della comunità locale è stata il motore che ha alimentato l’avvio di un processo che porta a re-immaginare il futuro del quartiere partendo proprio dai suoi abitanti.

Durante i 10 giorni di intenso lavoro sono previste tre giornate di eventi pubblici che coinvolgeranno tutta la comunità paternese: lunedì 27 giugno presso la Parrocchia San Biagio, mercoledì 29 giugno in Piazza Tricolore e sabato 2 luglio al Palazzo Alessi. Tutti gli eventi si svolgeranno dalle ore 19.00.