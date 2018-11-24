RITORNA LA PIOGGIA, "ALLERTA GIALLA" PER LA GIORNATA DI DOMANI

Continuano gli effetti di una serie di strutture perturbate di provenienza atlantica, associate ad un rinforzo della ventilazione, che continueranno ad interessare la nostra Penisola anche nel corso d...

Continuano gli effetti di una serie di strutture perturbate di provenienza atlantica, associate ad un rinforzo della ventilazione, che continueranno ad interessare la nostra Penisola anche nel corso dei prossimi giorni. In particolare, nella giornata di domenica, continuerà la fase di maltempo sulle regioni centrali italiane con estensione anche a quelle meridionali, con i settori tirrenici maggiormente interessati.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende quello diramato nella giornata di ieri. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

image: http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2018/11/allerta-meteo-protezione-civile-domenica-25-novembre-300x240.png

L’avviso prevede dalla serata di oggi, sabato 24 novembre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul Molise, in estensione, dal primo mattino di domani, ad Emilia-Romagna, Campania, Basilicata, Calabria e Puglia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Attesi, inoltre, sempre dalla sera di oggi, forti venti meridionali con rinforzi fino a burrasca o burrasca forte su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia, con particolare riferimento ai settori tirrenici dell’isola e ionici delle regioni peninsulari e mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto, è stata valutata per la giornata di domani, domenica 25 novembre, allerta arancione sui bacini meridionali del Lazio, sui versanti tirrenici settentrionali della Calabria e su gran parte della Basilicata centro-orientale. L’allerta gialla sarà sulle restanti aree di Lazio, Basilicata e Calabria, su Sicilia, Campania, Puglia ionica e meridionale, Molise, Abruzzo, Umbria, sui settori meridionali della Toscana, su gran parte del Veneto e dell’Emilia-Romagna.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.